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Кульбаков пропустил три шайбы за 3,5 минуты в игре с «Динамо». Его сменил Хуска

Кульбаков пропустил три шайбы за 3,5 минуты в игре с «Динамо». Его сменил Хуска
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В эти минуты в Москве на стадионе «ВТБ-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата КХЛ, в которой московское «Динамо» принимает нижегородское «Торпедо». Идёт первый период, хозяева ведут – 3:0.

Старт матча выдался ошеломительным для игроков московского «Динамо». Уже на первой минуте 18-летний нападающий Игорь Чернышов поразил ворота Ивана Кульбакова. Спустя две минуты Дмитрий Рашевский удвоил преимущество хозяев, уже меньше чем через полминуты Седрик Пакетт сделал счёт крупным, реализовав большинство.

Уже через три с половиной минуты от начала встречи главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов сменил Кульбакова на Адама Хуску.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 января 2024, суббота. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Перерыв
3 : 0
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Чернышов (Рашевский, Миронов) – 00:58 (5x5)     2:0 Рашевский (О'Делл) – 03:03 (5x5)     3:0 Пакетт (Менелл, Гусев) – 03:27 (5x4)    
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