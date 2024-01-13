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Главный арбитр КХЛ Анисимов разобрал скандальный эпизод с голом Гераськина в ворота СКА

Главный арбитр КХЛ Анисимов разобрал скандальный эпизод с голом Гераськина в ворота СКА
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Главный арбитр Континентальной хоккейной лиги Алексей Анисимов прокомментировал резонансный гол нападающего магнитогорского «Металлурга» Игоря Гераськина в овертайме встречи с санкт-петербургским СКА (2:1 ОТ) после контакта с защитником армейцев Артёмом Сергеевым.

«Когда я смотрел с игры с центральной камеры, у меня было полное ощущение, что коньком (Гераськин. – Прим. «Чемпионата») играет в конёк Сергееву. Полное ощущение. На замедленном повторе хорошо видно, что Гераськин проезжает, оставляет ногу на вираже, а касание клюшки Сергеева приводит к тому, что его клюшка попадает себе в ногу и он вследствие чего, падает.

В правилах чёткая есть формулировка, что это его проблемы. Он в ответе за свою клюшку. Многие говорят, что он ехал ему навстречу, но они всю игру друг другу навстречу играют», — сказал Анисимов в эфире программы «Судейская».

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