Дмитрий Симашев: верю в наших ребят 2004-2006 годов, мы бы стали победителями МЧМ

18-летний российский защитник ярославского «Локомотива» Дмитрий Симашев высказался о прошедшем молодёжном чемпионате мира – 2024, победителем которого стала сборная США, обыгравшая в финале Швецию (6:2).

«Был ли удивлён вылету Канады в четвертьфинале? Не могу сказать, что удивился. Я держал в голове то, что чехи могут выиграть у канадцев, потому что они смотрелись организованнее. Стиль Канады: заходишь в зону, бросаешь и идёшь бить, ломать, крушить. У Чехии же более европейский, комбинационный хоккей.

Представлял, ли как могла бы выступить сборная России? На днях видел фразу Матвея Мичкова, который сказал, что Россия выиграла бы МЧМ. Не буду скромничать, я с ним согласен. Верю в наших ребят 2004-2006 годов, мы бы стали победителями. Мы с парнями обсуждали возможной состав нашей сборной. Думаю, всё зависело бы от тренера и возможности ребят поехать на турнир ведь случаются повреждения. Но я думаю, любой хоккеист сыграл бы на таком турнире несмотря на микротравмы или болезни. Уверен, наша команда была бы одной из сильнейших за всю историю турнира», — приводит слова Симашева пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

В нынешнем сезоне Симашев принял участие в 44 матчах за «Локомотив», в которых отметился семью (3+4) результативными действиями при показателе полезности «+7».