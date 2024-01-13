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Митчелл Миллер: КХЛ хорошая лига. Счастлив, что выступаю за «Ак Барс»

Митчелл Миллер: КХЛ хорошая лига. Счастлив, что выступаю за «Ак Барс»
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22-летний американский защитник казанского «Ак Барса» Митчелл Миллер поделился впечатлениями после первых месяцев проведённых в новом клубе.

«КХЛ хорошая лига, и я очень рад, что играю здесь. Для меня это суперполезный опыт. Я провел здесь только 13 матчей, но привыкаю к новому стилю игры и чувствую себя все увереннее на площадке. Тренеры и партнеры по команде мне во всем помогают.

«Ак Барс» отличная команда, все организовано на высоком уровне и ко мне здесь относятся очень хорошо. Поэтому я счастлив выступать за «Ак Барс». Казань — большой и просто невероятный город. С ребятами мы хорошо проводим свободное время. И я хотел бы узнать о Казани еще больше», — приводит слова Миллера «РБ Спорт».

Напомним, Миллер провёл за «Ак Барс» уже 13 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами (0+3) при показателе полезности «0».

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