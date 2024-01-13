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Карбери: решение по Уилсону и Овечкину в игре с «Рейнджерс» будет принято перед матчем

Карбери: решение по Уилсону и Овечкину в игре с «Рейнджерс» будет принято перед матчем
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о возможности принять участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» нападающих Тома Уилсона, восстанавливающегося после перелома носа, и россиянина Александра Овечкина, пропустившего последнюю тренировку.

«Решение по каждому из них будет принято непосредственно перед матчем. По мере их подготовки к игре мы всё поймём», — приводит слова Карбери пресс-служба НХЛ на официальном сайте лиги.

Напомним, встреча между «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» состоится уже сегодня, в субботу, 13 января. Начало – 21:00 мск. Уже спустя сутки в это же время, в воскресенье, 14 января, команды проведут между собой ещё один матч.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 января 2024, суббота. 21:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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