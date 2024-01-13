Карбери: решение по Уилсону и Овечкину в игре с «Рейнджерс» будет принято перед матчем

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о возможности принять участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» нападающих Тома Уилсона, восстанавливающегося после перелома носа, и россиянина Александра Овечкина, пропустившего последнюю тренировку.

«Решение по каждому из них будет принято непосредственно перед матчем. По мере их подготовки к игре мы всё поймём», — приводит слова Карбери пресс-служба НХЛ на официальном сайте лиги.

Напомним, встреча между «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» состоится уже сегодня, в субботу, 13 января. Начало – 21:00 мск. Уже спустя сутки в это же время, в воскресенье, 14 января, команды проведут между собой ещё один матч.