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Ник Фолиньо: Бедард уже хочет вернуться на лёд. Мне пришлось попросить его «притормозить»

Ник Фолиньо: Бедард уже хочет вернуться на лёд. Мне пришлось попросить его «притормозить»
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36-летний американский нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Ник Фолиньо высказался о процессе восстановление своего партнёра по команде Коннора Бедарда, получившего перелом челюсти в игре с «Нью-Джерси Дэвилз» (2:4).

«Коннор чувствует себя хорошо и уже добивается от тренеров разрешения проводить тренировки на льду. Мне пришлось ему сказать, чтобы он «притормозил» с этим решением», — приводит слова Фолиньо журналист The Athletic Марк Лазерус в социальной сети «Х» (ранее Twitter).

Напомним, звёздный игрок «Чикаго» Коннор Бедард в первом периоде получил травму после силового приёма в исполнении защитника «дьяволов» Брендана Смита.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ на счету молодого нападающего 39 матчей, в которых он забросил 15 шайб и отдал 18 результативных передач, набрав в общей сложности 33 очка.

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