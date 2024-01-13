Кудашов – о неудобстве «Торпедо» для «Динамо»: всему наступает начало и конец

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал разгромную победу бело-голубых в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над нижегородским «Торпедо» (6:1).

«Игра удалась по всем показателям. И полный стадион был, где у болельщиков была своя дуэль, и у нас своя дуэль. Красивые голы, быстрые скорости, силовая борьба – было всё, что нужно.

Ещё до матча на вопрос о том, почему матчи с «Торпедо» складываются так тяжело, ответил, что сегодня всё будет хорошо? Знаете, всему наступает начало и конец. Мы тоже смотрим, как кто играет. Я видел, что уже в прошлых играх всё где-то было рядышком. Другими словами, подбираешь ключи. Тем более, что, играя дома, я был уверен, что ребята при полном стадионе выйдут.

Что-то подсмотрели у ЦСКА из их матча с «Торпедо»? Не буду вас обманывать, но даже не видел игру ЦСКА. Знаю статистику и знаю всё, что происходило в ней. На третий период была установка по ЦСКА. Естественно мы следим, анализируем, смотрим, но игра для разбора была совсем другой, не с ЦСКА. Хорошо, что так», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.