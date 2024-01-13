Рашевский – о сильном начале с «Торпедо»: была установка показать, что мы здесь хозяева

23-летний российский нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский прокомментировал результат встречи регулярного чемпионата КХЛ с нижегородским «Торпедо» (6:1), в которой ему удалось отметиться заброшенной шайбой.

«Забили голы, реализовали свои моменты, всех с победой. Болельщикам спасибо за то, что пришли и поддержали нас. Очень приятно, когда стадион шумит и гремит, это сильно заряжает. Сегодня была установка – начать агрессивно, начать сразу доминировать и показать, что мы здесь хозяева и что это наша арена. У нас это получилось.

Сильно радовался заброшенной шайбе, потому что была у меня засуха из нескольких матчей. Моментов было много, но шайба не заходила в ворота, а сегодня зашла, потому и такая сильная радость была. Мы уже близки к желаемому уровню игры в плей-офф, но нам есть куда расти.

Отдали должок за 1:7? Должок отдали, но впереди есть матчи, а самое главное – это подойти к плей-офф в оптимальной форме. Не обидно ли, что не забили седьмую? Хотелось просто выиграть, и чтобы вратарь сыграл хорошо. В третьем периоде построже действовали в обороне, потому что у вратарей тоже есть личные бонусы, и старались не играть вальяжно, а придерживаться своей тактики», — передаёт слова Рашевского корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.