Георгиев, Бобровский и Драйзайтль получили приглашение на Матч звёзд НХЛ — 2024

Российские вратари Александр Георгиев и Сергей Бобровский, представляющие «Колорадо Эвеланш» и «Флориду Пантерз» соответственно, примут участие в предстоящем Матче звёзд НХЛ – 2024. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Также, стало известно, что на предстоящий звёздный уик-энд вызваны форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар и голкипер «Бостон Брюинз» Джереми Свайман. Все вышеперечисленные хоккеисты были выбраны на матч после зрительского голосования.

Напомним, что мероприятие состоится в периоде с 1 по 3 февраля 2024 года в Торонто (Канада). На первом этапе НХЛ отобрала по одному игроку от каждой команды, ещё 12 игроков путём голосования должны будут определить болельщики.