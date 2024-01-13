«Отличный лидер». Главный тренер «Вашингтона» об Овечкине, пропускающем матч с «Рейнджерс»

Главный тренер «Вашингтон Кэпитлаз» Спенсер Карбери в ходе встречи регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» поделился мнением о российском нападающем «столичных» Александре Овечкине. Капитан «столичных» пропускает матч с «рейнджерами» из-за травмы.

«Он отличный лидер», — сказал Карбери в эфире ESPN on ABC.

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 39 матчах, в которых отметился 27 (8+19) результативными действиями при показателе полезности «-11». Его результативная серия насчитывает уже шесть матчей, в которых он набрал 7 (2+5) очков.

Напомним, летом 2021 года Александр подписал пятилетний контракт с «Вашингтоном» на общую сумму в $ 47,5 млн ($ 9,5 млн за сезон), который истекает по окончании сезона-2025/2026.