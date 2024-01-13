Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Отличный лидер». Главный тренер «Вашингтона» об Овечкине, пропускающем матч с «Рейнджерс»

«Отличный лидер». Главный тренер «Вашингтона» об Овечкине, пропускающем матч с «Рейнджерс»
Комментарии

Главный тренер «Вашингтон Кэпитлаз» Спенсер Карбери в ходе встречи регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» поделился мнением о российском нападающем «столичных» Александре Овечкине. Капитан «столичных» пропускает матч с «рейнджерами» из-за травмы.

«Он отличный лидер», — сказал Карбери в эфире ESPN on ABC.

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 39 матчах, в которых отметился 27 (8+19) результативными действиями при показателе полезности «-11». Его результативная серия насчитывает уже шесть матчей, в которых он набрал 7 (2+5) очков.

Напомним, летом 2021 года Александр подписал пятилетний контракт с «Вашингтоном» на общую сумму в $ 47,5 млн ($ 9,5 млн за сезон), который истекает по окончании сезона-2025/2026.

Материалы по теме
Комментатор из США: Овечкин не настолько опасен в атаке, как мы привыкли обычно видеть
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android