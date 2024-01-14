Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Капризов вернулся в заявку и сможет сыграть в матче с «Аризоной»

«Миннесота Уайлд» вывела российского форварда Кирилла Капризова из списка травмированных, таким образом хоккеист сможет принять участие в сегодняшнем матче с «Аризоной Койотс», сообщил инсайдер Эллиот Фридман в социальной сети X (ранее — Twitter).

Команда провела семь матчей подряд без Капризова и смогла выиграть лишь один матч в этот отрезок. Это случилось 7 января в выездном матче с «Коламбус Блю Джекетс» (4:3 ОТ).

Кирилл не мог принять участия в играх из-за травмы нижней части тела. Всего в нынешнем регулярном чемпионате на счету Капризова 34 (13+21) очка в 34 матчах.

«Миннесота» расположилась на 13-м месте турнирной таблицы Западной конференции, имея в своём активе 39 очков.

Матч с «Койотс» пройдёт сегодня, 14 января. Начало встречи — в 04:00 мск.