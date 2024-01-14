Капризов вернулся в заявку и сможет сыграть в матче с «Аризоной»

«Миннесота Уайлд» вывела российского форварда Кирилла Капризова из списка травмированных, таким образом хоккеист сможет принять участие в сегодняшнем матче с «Аризоной Койотс», сообщил инсайдер Эллиот Фридман в социальной сети X (ранее — Twitter).
Команда провела семь матчей подряд без Капризова и смогла выиграть лишь один матч в этот отрезок. Это случилось 7 января в выездном матче с «Коламбус Блю Джекетс» (4:3 ОТ).
Кирилл не мог принять участия в играх из-за травмы нижней части тела. Всего в нынешнем регулярном чемпионате на счету Капризова 34 (13+21) очка в 34 матчах.
«Миннесота» расположилась на 13-м месте турнирной таблицы Западной конференции, имея в своём активе 39 очков.
Матч с «Койотс» пройдёт сегодня, 14 января. Начало встречи — в 04:00 мск.
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