Патрик Кейн повторил достижение Джереми Рёника для американских хоккеистов в НХЛ
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» принимает «Лос-Анджелес Кингз». В ходе третьего периода хозяева впереди — 5:3.
В составе «красных крыльев» заброшенной шайбой и результативной передачей отметился нападающий Патрик Кейн. Американский форвард 332-й раз за карьеру в лиге набрал как минимум два очка в одном матче, благодаря чему вышел на второе место в истории НХЛ по этому показателю среди хоккеистов, рождённых в США. Кейн повторил достижение Джереми Рёника. Национальный рекорд по матчам с 2+ очками принадлежит Майку Модано (358).
В нынешнем сезоне 35-летний Кейн принял участие в 18 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых набрал 19 (7+9) очков.
НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
4 : 7
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Проворов (Фантилли) – 01:41 1:1 Эберле (Ларссон, Татар) – 11:37 2:1 Проворов (Марченко, Пик) – 12:10 2:2 Макканн (Бьёркстранд) – 15:31 3:2 Марченко (Боквист, Годро) – 24:43 (pp) 3:3 Картье (Данн, Гурд) – 29:45 3:4 Бьёркстранд (Макканн, Шульц) – 33:42 (pp) 3:5 Макканн (Шварц, Дюмулен) – 46:17 3:6 Дюмулен (Шульц, Веннберг) – 48:28 4:6 Бемстрём (Джонсон, Пик) – 52:29 4:7 Толванен (Гурд, Бьёркстранд) – 58:55
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