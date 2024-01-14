Патрик Кейн повторил достижение Джереми Рёника для американских хоккеистов в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» принимает «Лос-Анджелес Кингз». В ходе третьего периода хозяева впереди — 5:3.

В составе «красных крыльев» заброшенной шайбой и результативной передачей отметился нападающий Патрик Кейн. Американский форвард 332-й раз за карьеру в лиге набрал как минимум два очка в одном матче, благодаря чему вышел на второе место в истории НХЛ по этому показателю среди хоккеистов, рождённых в США. Кейн повторил достижение Джереми Рёника. Национальный рекорд по матчам с 2+ очками принадлежит Майку Модано (358).

В нынешнем сезоне 35-летний Кейн принял участие в 18 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых набрал 19 (7+9) очков.