Коннор Макдэвид вошёл в четвёрку лучших бомбардиров в истории «Эдмонтона»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Матч завершился со счётом 2:1 ОТ в пользу гостей.

Канадский форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид записал в свой актив по ходу матча результативную передачу. Таким образом, нападающий набрал 907-е очко в составе «Ойлерз» и вошёл в четвёрку лучших бомбардиров в истории клуба, обойдя Глена Андерсона (906).

Следующая цель Макдэвида — Марк Мессье, у которого 1034 очка. Лучшим бомбардиром в истории клуба является Уэйн Гретци — 1669 очков.

Отметим, эта победа стала для 10-й подряд для «нефтяников» в нынешнем сезоне, что является новым рекордом канадского клуба. «Эдмонтон» впервые одержал 10 побед подряд.