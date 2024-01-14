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Коннор Макдэвид вошёл в четвёрку лучших бомбардиров в истории «Эдмонтона»

Коннор Макдэвид вошёл в четвёрку лучших бомбардиров в истории «Эдмонтона»
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Матч завершился со счётом 2:1 ОТ в пользу гостей.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
1 : 2
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Кофилд (Судзуки, Мэтисон) – 01:43 (pp)     1:1 Драйзайтль (Фёгеле, Кейн) – 40:38     1:2 Бушар (Макдэвид, Драйзайтль) – 62:01 (pp)    

Канадский форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид записал в свой актив по ходу матча результативную передачу. Таким образом, нападающий набрал 907-е очко в составе «Ойлерз» и вошёл в четвёрку лучших бомбардиров в истории клуба, обойдя Глена Андерсона (906).

Следующая цель Макдэвида — Марк Мессье, у которого 1034 очка. Лучшим бомбардиром в истории клуба является Уэйн Гретци — 1669 очков.

Отметим, эта победа стала для 10-й подряд для «нефтяников» в нынешнем сезоне, что является новым рекордом канадского клуба. «Эдмонтон» впервые одержал 10 побед подряд.

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