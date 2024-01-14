Тарасов — о шести пропущенных шайбах от «Сиэтла»: приношу извинения фанатам за свою игру

Вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов выразил разочарование своей игрой в матче с «Сиэтлом» (4:7). Россиянин пропустил шесть голов, отразив 29 бросков по воротам.

«Я хотел сыграть надёжно и помочь ребятам. Приношу извинения за мою игру этим субботним вечером перед полным стадионом болельщиков.

Я очень благодарен за возможность играть, для меня это очень много значит. Но в последних двух играх я был не так хорош, в моей игре было много ошибок. Нужно извлечь уроки из этих двух последних тяжёлых поражений и продолжать идти дальше», — цитирует Тарасова пресс-служба клуба.

В предыдущем матче Тарасов пропустил пять шайб от «Виннипега» (0:5). В текущем сезоне российский вратарь провёл восемь матчей, в которых одержал лишь две победы с процентом отражённых бросков 87,5%.