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Тарасов — о шести пропущенных шайбах от «Сиэтла»: приношу извинения фанатам за свою игру

Тарасов — о шести пропущенных шайбах от «Сиэтла»: приношу извинения фанатам за свою игру
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Вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов выразил разочарование своей игрой в матче с «Сиэтлом» (4:7). Россиянин пропустил шесть голов, отразив 29 бросков по воротам.

«Я хотел сыграть надёжно и помочь ребятам. Приношу извинения за мою игру этим субботним вечером перед полным стадионом болельщиков.

Я очень благодарен за возможность играть, для меня это очень много значит. Но в последних двух играх я был не так хорош, в моей игре было много ошибок. Нужно извлечь уроки из этих двух последних тяжёлых поражений и продолжать идти дальше», — цитирует Тарасова пресс-служба клуба.

В предыдущем матче Тарасов пропустил пять шайб от «Виннипега» (0:5). В текущем сезоне российский вратарь провёл восемь матчей, в которых одержал лишь две победы с процентом отражённых бросков 87,5%.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
4 : 7
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Проворов (Фантилли) – 01:41     1:1 Эберле (Ларссон, Татар) – 11:37     2:1 Проворов (Марченко, Пик) – 12:10     2:2 Макканн (Бьёркстранд) – 15:31     3:2 Марченко (Боквист, Годро) – 24:43 (pp)     3:3 Картье (Данн, Гурд) – 29:45     3:4 Бьёркстранд (Макканн, Шульц) – 33:42 (pp)     3:5 Макканн (Шварц, Дюмулен) – 46:17     3:6 Дюмулен (Шульц, Веннберг) – 48:28     4:6 Бемстрём (Джонсон, Пик) – 52:29     4:7 Толванен (Гурд, Бьёркстранд) – 58:55    
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