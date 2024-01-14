«Это было среднее выступление». Тренер «Коламбуса» оценил игру Тарасова с «Сиэтлом»

Главный тренер «Коламбуса» Паскаль Венсан оценил игру вратаря Даниила Тарасова в матче с «Сиэтлом». Россиянин пропустил шесть голов, отразив 29 бросков по воротам.

«Понравилась ли мне его игра? Я думал, что это было среднее выступление. Но мы видели, что он может играть очень хорошо, поэтому учтём это и пойдём дальше», — цитирует Венсана пресс-служба клуба.

В предыдущем матче Тарасов пропустил пять шайб от «Виннипега» (0:5). В текущем сезоне российский вратарь провёл восемь матчей, в которых одержал лишь две победы с процентом отражённых бросков 87,5%.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» на своей площадке уступил «Сиэтл Кракен» со счётом 4:7.