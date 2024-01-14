Капитан «Тампа-Бэй» Стивен Стэмкос оценил своё достижение по голам в большинстве

Нападающий «Тампа-Бэй» Стивен Стэмкос оценил своё достижение по голам в большинстве. Капитан «Лайтнинг» забил два гола в большинстве в матче с «Анахаймом» (5:1) и сравнялся с Уэйном Гретцки по этому показателю. На счету обоих хоккеистов по 204 гола в большинстве.

«Это как-то странно. Это говорит о том, что Гретцки участвовал во множестве голов не только при игре в большинстве. Для нашей команды это стало искрой, которая придала импульс команде, и было приятно видеть, как шайба залетает в ворота», — цитирует Стэмкоса пресс-служба клуба.

Стэмкос вышел на чистое шестое место в истории НХЛ по голам в большинстве (204) за один клуб, превзойдя достижение Стива Айзермана (202). Рекорд НХЛ по этому показателю принадлежит Александру Овечкину (302).