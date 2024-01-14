Цуккарелло — о 0:6 от «Аризоны»: стыдно так проигрывать на домашней площадке

Нападающий «Миннесоты» Матс Цуккарелло поделился эмоциями от разгромного поражения в домашнем матче от «Аризоны» (0:6) и заявил, что ему стыдно за такой результат.

«Стыдно так проигрывать на домашней площадке. Я думаю, что каждый парень в команде чувствует то же самое. Мы играли недостаточно хорошо и пропускали лёгкие голы. Мы упорно боролись и создавали моменты, но сопернику было слишком легко забить нам голы. Сейчас мы недостаточно хорошо играем», — цитирует Цуккарелло пресс-служба клуба.

Отметим, что в прошедшем матче в составе «Миннесоты» вернулся на лёд российский нападающий Кирилл Капризов, пропустивший последние семь матчей своего клуба из-за травмы, — он провёл на льду 20 минут 34 секунды и нанёс пять бросков.