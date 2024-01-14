Лавиолетт — о поражении от «Вашингтона»: собираемся взять реванш в завтрашнем матче

Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт оценил поражение в матче с «Вашингтоном» (2:3). «Синерубашечники» вели в счёте перед третьим периодом, где пропустили две безответные шайбы.

«Я думаю, большинство времени в матче мы хорошо и плотно играли в обороне. У соперника была пара голевых шансов в третьем периоде. Они дважды бросили сбоку от ворот, и обе шайбы залетели в сетку.

В прошлых матчах мы создавали много опасных моментов, но и много позволяли сопернику. Этот матч немного отличался в этом плане, но это не имеет значения. Мы собираемся взять реванш в завтрашнем матче», — цитирует Лавиолетта пресс-служба клуба.

Повторный матч между командами пройдёт в Нью-Йорке вечером 14 января и начнётся в 21:00 мск.