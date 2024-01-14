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«Не существует волшебного рецепта». Маккиннон — о слагаемых волевой победы над «Торонто»

«Не существует волшебного рецепта». Маккиннон — о слагаемых волевой победы над «Торонто»
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Капитан «Колорадо» Натан Маккиннон оценил волевую победу в матче с «Торонто» (5:3), по ходу которого «Эвеланш» уступали со счётом 0:3 после первого периода.

«Проигрывать по ходу матча со счётом 0:3 — это невесело, но мы оставались стойкими, а соперник играл не лучшим образом в последних двух периодах, за счёт чего нам и удалось отыграться. У нас хорошие игроки, но мы не можем рассчитывать на то, что будем каждый вечер выкапывать себя из ямы.

Мысль заключалась в том, чтобы выиграть второй период, честно говоря, всё просто. Не существует волшебного рецепта, когда ты проигрываешь со счётом 0:3. Мы просто играли до конца, сделали всё, что могли, и сумели отыграться», — цитирует Маккиннона пресс-служба клуба.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Доми – 06:23     2:0 Райлли – 10:47     3:0 Лильегрен – 15:04     3:1 Друен (Колтон, Маккиннон) – 25:27 (pp)     3:2 Рантанен (Жирар) – 33:13     3:3 Кольяно (Мэнсон, О'Коннор) – 47:35     3:4 Маккиннон (Рантанен, Друен) – 56:35     3:5 Колтон (Джохансен, Кивиранта) – 59:53    
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