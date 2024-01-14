«Не существует волшебного рецепта». Маккиннон — о слагаемых волевой победы над «Торонто»
Поделиться
Капитан «Колорадо» Натан Маккиннон оценил волевую победу в матче с «Торонто» (5:3), по ходу которого «Эвеланш» уступали со счётом 0:3 после первого периода.
«Проигрывать по ходу матча со счётом 0:3 — это невесело, но мы оставались стойкими, а соперник играл не лучшим образом в последних двух периодах, за счёт чего нам и удалось отыграться. У нас хорошие игроки, но мы не можем рассчитывать на то, что будем каждый вечер выкапывать себя из ямы.
Мысль заключалась в том, чтобы выиграть второй период, честно говоря, всё просто. Не существует волшебного рецепта, когда ты проигрываешь со счётом 0:3. Мы просто играли до конца, сделали всё, что могли, и сумели отыграться», — цитирует Маккиннона пресс-служба клуба.
НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Доми – 06:23 2:0 Райлли – 10:47 3:0 Лильегрен – 15:04 3:1 Друен (Колтон, Маккиннон) – 25:27 (pp) 3:2 Рантанен (Жирар) – 33:13 3:3 Кольяно (Мэнсон, О'Коннор) – 47:35 3:4 Маккиннон (Рантанен, Друен) – 56:35 3:5 Колтон (Джохансен, Кивиранта) – 59:53
Материалы по теме
Комментарии
- 14 января 2024
-
14:21
-
14:00
-
13:40
-
13:13
-
13:05
-
12:47
-
12:21
-
12:17
-
11:45
-
11:24
-
11:00
-
10:30
-
10:11
-
09:45
-
09:25
-
09:05
-
08:55
-
08:40
-
08:25
-
08:05
-
07:30
-
07:08
-
06:41
-
06:35
-
06:23
-
06:10
-
06:09
-
05:56
-
05:46
-
05:33
-
05:24
-
05:15
-
04:50
-
04:32
-
03:35
Партнерский контент