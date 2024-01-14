«Не существует волшебного рецепта». Маккиннон — о слагаемых волевой победы над «Торонто»

Капитан «Колорадо» Натан Маккиннон оценил волевую победу в матче с «Торонто» (5:3), по ходу которого «Эвеланш» уступали со счётом 0:3 после первого периода.

«Проигрывать по ходу матча со счётом 0:3 — это невесело, но мы оставались стойкими, а соперник играл не лучшим образом в последних двух периодах, за счёт чего нам и удалось отыграться. У нас хорошие игроки, но мы не можем рассчитывать на то, что будем каждый вечер выкапывать себя из ямы.

Мысль заключалась в том, чтобы выиграть второй период, честно говоря, всё просто. Не существует волшебного рецепта, когда ты проигрываешь со счётом 0:3. Мы просто играли до конца, сделали всё, что могли, и сумели отыграться», — цитирует Маккиннона пресс-служба клуба.