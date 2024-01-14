Бобровский — об окончании победной серии «Флориды»: это возможность перезагрузиться

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал поражение в матче с «Нью-Джерси» (1:4). «Флорида» прервала свою девятиматчевую победную серию. Россиянин отразил в матче 18 бросков и пропустил три шайбы.

«Для нас это хорошая возможность перезагрузиться и вернуться на победную волну. У нас была отличная победная серия, и мы должны продолжать играть в свою игру. Мы обыграли много великолепных команд с мастеровитыми игроками. Но это длинный сезон, подобные серии не имеют особого значения. Важно извлечь уроки и подготовиться к матчам плей-офф», — цитирует Бобровского пресс-служба клуба.

«Флорида» после 42 матчей текущего сезона набрала 56 очков и занимает вторую строчку в таблице Восточной конференции НХЛ.