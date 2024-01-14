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«Салават» в яркой игре победил на выезде «Куньлунь», взяв реванш за поражение в Уфе

«Салават» в яркой игре победил на выезде «Куньлунь», взяв реванш за поражение в Уфе
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В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Куньлунь Ред Стар» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3, благодаря которой им удалось прервать двухматчевую серию поражений.

Уже к середине первого периода гости вели в счёте с преимуществом в три шайбы – отличились Никита Зоркин, Сергей Шмелёв и Николай Кулёмин. Однако до конца этого игрового отрезка игроки «Куньлуня» сумели сократить отставание до минимума усилиями Джемела Смита и Тайлера Граоваца. На старте второго периода Павел Коледов вернул уфимцам перевес в два гола. Уже ближе к концу третьего периода Брендон Макмиллан вновь восстановил отставание «Куньлуня» в одну шайбу. Установил окончательный счёт в матче нападающий «Салавата» Владислав Ефремов, поразивший пустые ворота и снявший вопросы о победителе в этой игре.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 января 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
3 : 5
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Зоркин (Башкиров) – 05:25 (4x5)     0:2 Шмелёв (Хафизуллин, Дроздов) – 10:04 (5x4)     0:3 Кулёмин (Зоркин) – 11:25 (5x5)     1:3 Смит (Ип, Граовац) – 15:34 (5x3)     2:3 Граовац (Меркли, Смит) – 18:55 (5x4)     2:4 Коледов (Дроздов, Кулёмин) – 20:41 (5x5)     3:4 Макмиллан (Пулккинен, Фу) – 54:17 (5x5)     3:5 Ефремов (Пустозёров, Василевский) – 59:32 (en)    
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