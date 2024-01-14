«Салават» в яркой игре победил на выезде «Куньлунь», взяв реванш за поражение в Уфе

В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Куньлунь Ред Стар» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3, благодаря которой им удалось прервать двухматчевую серию поражений.
Уже к середине первого периода гости вели в счёте с преимуществом в три шайбы – отличились Никита Зоркин, Сергей Шмелёв и Николай Кулёмин. Однако до конца этого игрового отрезка игроки «Куньлуня» сумели сократить отставание до минимума усилиями Джемела Смита и Тайлера Граоваца. На старте второго периода Павел Коледов вернул уфимцам перевес в два гола. Уже ближе к концу третьего периода Брендон Макмиллан вновь восстановил отставание «Куньлуня» в одну шайбу. Установил окончательный счёт в матче нападающий «Салавата» Владислав Ефремов, поразивший пустые ворота и снявший вопросы о победителе в этой игре.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
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