«Салават» в яркой игре победил на выезде «Куньлунь», взяв реванш за поражение в Уфе

В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Куньлунь Ред Стар» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3, благодаря которой им удалось прервать двухматчевую серию поражений.

Уже к середине первого периода гости вели в счёте с преимуществом в три шайбы – отличились Никита Зоркин, Сергей Шмелёв и Николай Кулёмин. Однако до конца этого игрового отрезка игроки «Куньлуня» сумели сократить отставание до минимума усилиями Джемела Смита и Тайлера Граоваца. На старте второго периода Павел Коледов вернул уфимцам перевес в два гола. Уже ближе к концу третьего периода Брендон Макмиллан вновь восстановил отставание «Куньлуня» в одну шайбу. Установил окончательный счёт в матче нападающий «Салавата» Владислав Ефремов, поразивший пустые ворота и снявший вопросы о победителе в этой игре.

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