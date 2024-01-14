Козлов объяснил за счёт чего «Куньлунь» вернулся в игру, когда «Салават» вёл 3:0 в счёте

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (5:3).

«Сегодня мы играли отрезками. Поведя 3:0, стали совершать невынужденные удаления, за счёт чего соперник вернулся в игру. Хотелось бы, чтобы более ровно проходила игра с нашей стороны. С победой наших болельщиков. Не знал, что их так много в Москве.

Самонов? Он чувствует себя лучше, выглядит хорошо. Пока не знаю, когда его ждать.

Были ли особые слова перед игрой после двух поражений кряду? Нам было важно выиграть и в Нижнекамске, и сегодня тоже. Для нас важен каждый матч, каждое очко на вес золото.

Как объяснить прошлые поражения от не самых статусных команд? Хоккей в лиге стал равным. Все команды хорошо играют. Может быть, те клубы, которые находятся ниже, были после серий неудач или болезней. Вы видели, как играл «Куньлунь»: быстрые нападающие, заставили работать нас в обороне, Илья Ежов сделал ключевые сейвы.

Состояние Кузьмина и Ливо? Глеб Кузьмин получил повреждение в прошлом матче с китайской командой, не думаю, что он сыграет с «Барысом». Надеемся, что Ливо сыграет, но мы хотим, чтобы он вышел, когда будет полностью или более-менее здоров. Определённой даты не могу сказать», — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата» на официальном сайте клуба.