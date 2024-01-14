«Догоняли, догоняли, но догнать не смогли». Игнатьев о поражении «Куньлуня» от «Салавата»

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Виктор Игнатьев подвёл итоги домашней встречи регулярного чемпионата КХЛ с уфимским «Салаватом Юлаевым» (3:5).

«Не очень удачно для нас сложился первый период. Сделали пару ошибок на ровном месте и дали возможность «Салавату Юлаеву» повести в счёте. Получилось, что всю игру нам пришлось догонять. Где-то мы были рядом, счёт был 3:2, была возможность сравнять. В начале второго периода совершили непростительную ошибку. Нам пришлось догонять уже две шайбы. Концовка игры получилась драматической: «6 на 5» мы играем уже не первую игру… Догоняли, догоняли, но догнать не смогли.

Положа руку на сердце, хочу сказать, что в третьем периоде у соперника было огромное количество возможностей увеличить счёт, и только благодаря игре нашего вратаря Джурусика, он держал нас в игре на последних минутах, дал нам возможность поменяться на шестого полевого игрока. Можно ли сказать, что не угадали с Джереми Смитом? Если честно, мы не гадаем. У нас есть определённый план, которым занимается тренер вратарей Владимир Куликов, голкиперы об этом плане знают.

Не совсем согласен с тем, что Смит не вошёл в игру. До того момента, пока мы его не поменяли, он сделал два-три сейва, вытащил шайбу с верхнего угла – супер! Да, возможно, третий гол был таким, который вратарь должен ловить. Его замена произошла не по причине того, что он не вошёл в игру. Просто, когда ты проигрываешь 3:0, нужно что-то менять. Я взял тайм-аут, было принято решение поменять его на Джурусика. Ребята немножко преобразились и первый период вместо 0:3 закончили 2:3. Мы вернулись в игру, был всего один гол разницы», — приводит слова Игнатьева пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.