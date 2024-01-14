Жамнов: разговоры о том, что Ковальчук пришёл и «Спартак» стал валиться, — это маразм!

Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов оценил выступления 40-летнего российского нападающего Ильи Ковальчука в последних матчах после шестого поражения кряду красно-белых в игре регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (2:6).

«Влияние Ковальчука на команду? Когда команда выигрывает, всё хорошо, определённые журналисты пишут всё хорошее. Когда команда начинает катиться вниз, сразу другие журналисты включаются в работу. От этого никуда не деться! Говорить о том, что Ковальчук пришёл и команда стала валиться, — это маразм! Вы сами прекрасно это понимаете.

У нас всегда есть «доброжелатели», я нормально к этому отношусь. Писать можно что угодно, но я всегда говорю, что нас будут судить по последней игре. А ситуации, которые происходят в течение сезона, — это наша работа вернуть всё в нормальное русло. И мы постараемся всё вернуть и исправить», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Всего в нынешнем сезоне КХЛ Ковальчук провёл уже седьмой матч в составе красно-белых, отметившись тремя заброшенными шайбами и одной результативной передачей при коэффициенте полезности «-3».