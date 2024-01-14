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Защитник «Салавата» Зоркин — о «Куньлуне»: они слишком много разговаривают, а не играют

Защитник «Салавата» Зоркин — о «Куньлуне»: они слишком много разговаривают, а не играют
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Защитник уфимского «Салавата Юлаева» Никита Зоркин подвёл итоги выездной встречи регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (5:3), в которой ему удалось отметиться заброшенной шайбой и результативной передачей.

«Хороший матч, начали возвращать свою игру: забивать, бороться за каждый момент. Поэтому такой результат.

Как случился мой гол? Когда я бежал на красной линии, видел, что он (Башкиров. – Прим. «Чемпионата») на меня посмотрел. Так что знал, что он меня найдёт. Ощущения от гола? Да обычные.

Насколько было важно победить сегодня? Надо побеждать в каждом матче, потому что высокая плотность в турнирной таблице. Надо набирать очки, чтобы как можно выше закончить регулярный чемпионат.

Тяжёлая игра из-за большого количества стычек? Я бы не сказал, что они оказывают много физического давления. Просто они слишком много разговаривают, а не играют. Сегодня мы не повелись на их провокации», — приводит слова Зоркина пресс-служба «Салавата Юлаева» на официальном сайте клуба.

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