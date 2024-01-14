«Северсталь» сенсационно обыграла СКА в домашней встрече

В Череповце на стадионе «Ледовый» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Северсталь» принимала санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2, которая стала для них пятой кряду.

Счёт в матче был открыт в конце первого периода нападающим «Северстали» Никитой Коростелёвым. Уже через 30 секунд после этого события форвард хозяев Егор Степанов укрепил преимущество в счёте – 2:0. Лишь в середине встречи игроки СКА ответили своей первой заброшенной шайбой, которую забросил Арсений Грицюк. На последней минуте встречи команды успели обменяться заброшенными шайбами – у «Северстали» шайбу в пустые ворота отправил Давид Думбадзе, а за несколько секунд до конца у СКА вновь успел отличиться Грицюк, оформивший дубль.

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Напомним, «Северсталь», набрав 57 очков в 50 матчах, занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. СКА (68) – на третьей строчке.