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«Северсталь» сенсационно обыграла СКА в домашней встрече

«Северсталь» сенсационно обыграла СКА в домашней встрече
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В Череповце на стадионе «Ледовый» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Северсталь» принимала санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2, которая стала для них пятой кряду.

Счёт в матче был открыт в конце первого периода нападающим «Северстали» Никитой Коростелёвым. Уже через 30 секунд после этого события форвард хозяев Егор Степанов укрепил преимущество в счёте – 2:0. Лишь в середине встречи игроки СКА ответили своей первой заброшенной шайбой, которую забросил Арсений Грицюк. На последней минуте встречи команды успели обменяться заброшенными шайбами – у «Северстали» шайбу в пустые ворота отправил Давид Думбадзе, а за несколько секунд до конца у СКА вновь успел отличиться Грицюк, оформивший дубль.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, «Северсталь», набрав 57 очков в 50 матчах, занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. СКА (68) – на третьей строчке.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 января 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 2
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Коростелёв (Лишка, Абросимов) – 17:07 (5x5)     2:0 Степанов (Седов, Скоренов) – 17:45 (5x5)     2:1 Грицюк (Глотов, Камалов) – 27:35 (5x5)     3:1 Думбадзе (Пилипенко) – 59:30 (en)     3:2 Грицюк (Швец-Роговой) – 59:41 (6x5)    
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