«Локомотив» неожиданно уступил «Витязю», прервавшему четырёхматчевую серию поражений

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Локомотив» принимал подмосковный «Витязь». Встреча завершилась неожиданной победой гостей со счётом 2:1, благодаря которой им удалось прервать четырёхматчевую серию поражений.

Счёт в этой игре был открыт лишь на старте второго периода – отличился нападающий «Витязя» Иван Воробьёв. К середине этого же игрового отрезка канадец Джереми Рой укрепил преимущество команды Дмитрия Рябыкина, отметившись голом в меньшинстве. Болельщикам «Локомотива» же пришлось ждать первого гола в исполнении своей команды до последней минуты, когда отличился Александр Полунин. Однако на большее хозяевам времени не хватило.

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«Локомотив», набрав 70 очков в 50 матчах, занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Витязь» (38) – девятый.