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«Локомотив» неожиданно уступил «Витязю», прервавшему четырёхматчевую серию поражений

«Локомотив» неожиданно уступил «Витязю», прервавшему четырёхматчевую серию поражений
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В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Локомотив» принимал подмосковный «Витязь». Встреча завершилась неожиданной победой гостей со счётом 2:1, благодаря которой им удалось прервать четырёхматчевую серию поражений.

Счёт в этой игре был открыт лишь на старте второго периода – отличился нападающий «Витязя» Иван Воробьёв. К середине этого же игрового отрезка канадец Джереми Рой укрепил преимущество команды Дмитрия Рябыкина, отметившись голом в меньшинстве. Болельщикам «Локомотива» же пришлось ждать первого гола в исполнении своей команды до последней минуты, когда отличился Александр Полунин. Однако на большее хозяевам времени не хватило.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Локомотив», набрав 70 очков в 50 матчах, занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Витязь» (38) – девятый.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 января 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 2
Витязь
Московская область
0:1 Воробьёв (Воронков) – 23:46 (5x5)     0:2 Рой (Яремчук, Галузин) – 34:46 (4x5)     1:2 Полунин (Красковский, Рафиков) – 59:16 (6x5)    
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