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Минское «Динамо» уверенно обыграло «Трактор» в домашнем матче

Минское «Динамо» уверенно обыграло «Трактор» в домашнем матче
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В Минске (Беларусь) на стадионе «Минск-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местное «Динамо» принимало челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Счёт в матче открыт защитник минского клуба Павел Денисов в середине первого периода. На старте второго периода «Динамо» укрепило своё преимущество после заброшенной шайбы Романа Горбунова. Единственную шайбу «Трактора» зрители увидели лишь в третьем периоде – в большинстве отличился нападающий Виталий Кравцов. Точку в этой игре поставил гол в пустые ворота нападающего минчан Даниила Сотишвили на последней минуте встречи.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Динамо» Мн, набрав 49 очков в 49 матчах, занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Трактор» (61) – на пятой строчке на Востоке.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 января 2024, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 1
Трактор
Челябинск
1:0 Денисов (Бориков, Горбунов) – 12:47 (5x5)     2:0 Горбунов (Мороз) – 24:00 (5x5)     2:1 Кравцов (Бурдасов, Дронов) – 47:41 (5x4)     3:1 Сотишвили – 59:58 (en)    
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