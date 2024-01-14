Минское «Динамо» уверенно обыграло «Трактор» в домашнем матче

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В Минске (Беларусь) на стадионе «Минск-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местное «Динамо» принимало челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Счёт в матче открыт защитник минского клуба Павел Денисов в середине первого периода. На старте второго периода «Динамо» укрепило своё преимущество после заброшенной шайбы Романа Горбунова. Единственную шайбу «Трактора» зрители увидели лишь в третьем периоде – в большинстве отличился нападающий Виталий Кравцов. Точку в этой игре поставил гол в пустые ворота нападающего минчан Даниила Сотишвили на последней минуте встречи.

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«Динамо» Мн, набрав 49 очков в 49 матчах, занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Трактор» (61) – на пятой строчке на Востоке.