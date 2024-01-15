Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Панин рассказал, что мешает «Салавату» идти на первом месте Восточной конференции КХЛ

Панин рассказал, что мешает «Салавату» идти на первом месте Восточной конференции КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин объяснил хорошую игру уфимского клуба в обороне, а также выразил мнение о текущей позиции команды в турнирной таблице.

«За счёт чего «Салават» пропускает меньше всех на Востоке? У нас опытная оборона — мне 38 лет, Жеке Бирюкову 37. Миша Науменков, Паша Коледов, Динар Хафизуллин — опытнейшие защитники. К тому же у нас железобетонная стена в воротах — Самон (Александр Самонов), тот же Ёж (Илья Ежов) его поддерживает. Также это зависит и от манеры, философии игры, тактики. Сопернику тяжело начинать атаки, приходится отбрасываться. При этом нет такого, что только защитники или вратари молодцы — всё работает как один большой механизм с маленькими винтиками. Что при такой обороне мешает «Салавату» играть стабильнее и лидировать? Думаю, это связано с нашей дисциплиной», — сказал Панин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Напомним, «Салават Юлаев», набрав 65 очков в 50 матчах, занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

Полное интервью с Григорием Паниным читайте на «Чемпионате»:
Материалы по теме
«Когда играю за «Салават», принадлежу ему душой и телом». Яркий и честный Панин
Эксклюзив
«Когда играю за «Салават», принадлежу ему душой и телом». Яркий и честный Панин
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android