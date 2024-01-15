Панин рассказал, что мешает «Салавату» идти на первом месте Восточной конференции КХЛ

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин объяснил хорошую игру уфимского клуба в обороне, а также выразил мнение о текущей позиции команды в турнирной таблице.

«За счёт чего «Салават» пропускает меньше всех на Востоке? У нас опытная оборона — мне 38 лет, Жеке Бирюкову 37. Миша Науменков, Паша Коледов, Динар Хафизуллин — опытнейшие защитники. К тому же у нас железобетонная стена в воротах — Самон (Александр Самонов), тот же Ёж (Илья Ежов) его поддерживает. Также это зависит и от манеры, философии игры, тактики. Сопернику тяжело начинать атаки, приходится отбрасываться. При этом нет такого, что только защитники или вратари молодцы — всё работает как один большой механизм с маленькими винтиками. Что при такой обороне мешает «Салавату» играть стабильнее и лидировать? Думаю, это связано с нашей дисциплиной», — сказал Панин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Напомним, «Салават Юлаев», набрав 65 очков в 50 матчах, занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

Полное интервью с Григорием Паниным читайте на «Чемпионате»: