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«Вопрос в понимании». Панин высказался о переходах из «Ак Барса» в «Салават»

«Вопрос в понимании». Панин высказался о переходах из «Ак Барса» в «Салават»
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Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин выразил мнение о переходах хоккеистов в стан принципиальных соперников клуба, разобрав возвращение защитника Динара Хафизуллина из «Ак Барса».

«Динар Хафизуллин вернулся из «Ак Барса» в «Салават»? У каждого человека есть работа, за которую он получает деньги. Сегодня он работает в одном месте, а завтра ему предлагают более выгодные условия в другом либо же выгоняют со старого. В спорте плюс-минус то же самое. Другое дело, когда ты вырос в одной команде, все этапы взросления прошёл, до 30 с лишним лет играл и потом сам ушёл. Но все игроки переходят. Говорить о приверженности цветам… Когда я играю за «Салават», я ему принадлежу душой и телом. Я ценю этот клуб, защищаю его цвета, уважаю болельщиков, люблю, что происходит на арене. Но жизнь не всегда складывается так.

Нельзя, перейдя в другой клуб, сказать: «Я за «Салават», не буду тут работать». В любом случае нужно выполнять, что от тебя требуется. Игроки получают за это зарплату и занимаются любимым делом. Так что здесь вопрос в понимании», — сказал Панин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полное интервью с Григорием Паниным уже доступно на «Чемпионате»:
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«Когда играю за «Салават», принадлежу ему душой и телом». Яркий и честный Панин
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