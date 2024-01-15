Панин о силовом на Шабанове: удивился, что не удалили? Уже привык, что кого-то касаюсь и…

38-летний российский защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин прокомментировал свой яркий силовой приём на нападающем челябинского «Трактора» Максиме Шабанове в прошедшем в ноябре 2023 года матче регулярного чемпионата КХЛ (4:0).

«Удивился, когда меня не удалили за силовой приём на Шабанове? Я уже привык к тому, что кого-то касаюсь и… На 90 процентов был уверен, что поеду как минимум на пятёрку, а то и на матч-штраф (смеётся)», — сказал Панин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

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Напомним, в нынешнем сезоне Панин принял участие в 35 матчах за «Салават Юлаев», в которых отметился одной заброшенной шайбой и тремя результативными передачами, заработав показатель полезности «+7».

Полное интервью с Григорием Паниным уже доступно на «Чемпионате»: