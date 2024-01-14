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Панарин отметился голом в одно касание на первой минуте игры с «Вашингтоном»

Панарин отметился голом в одно касание на первой минуте игры с «Вашингтоном»
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которой «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». Идёт первый период, хозяева ведут – 1:0.

«Синерубашечникам» потребовалось менее минуты, а если быть точнее – 50 секунд, для того, чтобы открыть счёт в матче. Элегантным броском сходу в одно касание отметился 32-летний российский нападающий Артемий Панарин, которому ассистировал Винсент Трочек и Джейкоб Труба.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, Панарин набрал 59-е (27+32) очко в 42-й игре текущего регулярного чемпионата НХЛ при показателе полезности «-2».

НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2024, воскресенье. 21:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1-й период
1 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Панарин (Трочек, Труба) – 00:48    
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