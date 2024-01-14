Панарин отметился голом в одно касание на первой минуте игры с «Вашингтоном»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которой «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». Идёт первый период, хозяева ведут – 1:0.

«Синерубашечникам» потребовалось менее минуты, а если быть точнее – 50 секунд, для того, чтобы открыть счёт в матче. Элегантным броском сходу в одно касание отметился 32-летний российский нападающий Артемий Панарин, которому ассистировал Винсент Трочек и Джейкоб Труба.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, Панарин набрал 59-е (27+32) очко в 42-й игре текущего регулярного чемпионата НХЛ при показателе полезности «-2».