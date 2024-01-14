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Панарин отметился историческим достижением в игре с «Вашингтоном»

Панарин отметился историческим достижением в игре с «Вашингтоном»
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32-летний российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился впечатляющим статистическим достижением благодаря заброшенной шайбе в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (2:0, завершился первый период).

Как уже сообщалось ранее, Панарин в этой игре отметился 400-м результативным действием в составе «Рейнджерс». Однако для того, чтобы добраться до этой отметки, ему потребовалось наименьшее количество матчей, чем кому-либо ещё. Россиянин управился за 310 матчей. В то время как лучшее достижение принадлежало Марку Мессье, которому потребовалось 322 встречи. Следом идут Брайан Литч (380), Фил Эспозито (405) и Энди Басгейт (423).

В нынешнем сезоне это уже 59-е (27+32) результативное действие Панарина в 42-й игре при показателе полезности «-2». Всего в НХЛ он проводит 632-й матч, набрав 720-е (243+477) очко при коэффициенте полезности «+136».

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