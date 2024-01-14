В «Коламбусе» слегка разочарованы игрой Тарасова. С «Ванкувером» сыграет Мерзликин

29-летний латвийский голкипер Элвис Мерзликин выйдет в старте «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс». Об этом сообщает журналист The Athletic Джеф Свобода в социальной сети «Х» (ранее Twitter).

Как отмечает источник, ссылаясь на слова тренера, российский вратарь Даниил Тарасов не будет включён в заявку на матч. Тренерский штаб ранее ожидал увидеть Тарасова в игре после травмы, чтобы оценить его перспективы. Однако его трудности в последних матчах привели их к решению о том, что Даниилу следует продолжить тренировки.

Напомним, в нынешнем сезоне Тарасов принял участие в восьми матчах, одержав лишь две победы при 87,5% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 4,09.

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 15 января 2024, понедельник. 21:00 МСК Коламбус Блю Джекетс Коламбус Не начался Ванкувер Кэнакс Ванкувер Кто победит в основное время? П1 X П2