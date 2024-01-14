Чарли Линдгрен отметился феноменальным спасением ловушкой в игре с «Рейнджерс»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которой «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». Идёт первый период, хозяева ведут – 2:1.

В конце второго периода встречи 30-летний американский вратарь «Вашингтона» Чарли Линдгрен отметился впечатляющим спасением ловушкой после броска нападающего «Рейнджерс» Криса Крайдера. Этим сейвом Чарли помог «столичным» в непростой отрезок игры в формате «3 на 5».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, в нынешнем сезоне Линдгрен провёл 16 матчей, в которых отразил 92,8% бросков при коэффициенте надёжности 2,25.