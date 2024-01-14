А. Заварухин: «Трактор» в матче с «Динамо» Мн своей игрой не заслуживал даже очка

Главный тренер челябинского «Трактора» Алексей Заварухин высказался о поражении своих подопечных в выездной игре регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (1:2).

«Игра у нашей команды не получилась от слова «совсем». Почему не получилось, покажем ребятам, конечно. Соперники были быстрее нас – это самое первое, что бросилось в глаза, больше желания было у них. Но наши ребята тоже в третьем периоде добавили, сделали свои выводы, чуть-чуть не хватило. Однако мы своей игрой не заслуживали даже очка, скажу так.

Почему в третьем периоде не играл Кирилл Кадышев? Мы решили добавить скорости и перейти на игру в три состава, Кирилл у нас «выпал». У Сергея Калинина 33 матча подряд без голов? Это наш капитан на этот сезон, от любого хоккеиста, который играет в нападении, мы хотим результативности, но здесь он больше внимания уделяет действиям в обороне и командным действиям в раздевалке.

Почему Сергей Мыльников вышел сегодня вместо Зака Фукале? Зак – в неплохой форме, домашнюю серию неплохо отыграл, но дали шанс Сергею – когда же ему ещё играть? Не могу сказать, что он где-то ошибался», — приводит слова Заварухина пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.