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Гол Панарина и 24 сейва Шестёркина принесли «Рейнджерс» победу над «Вашингтоном»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1, благодаря которой они прервали четырёхматчевую серию поражений.

Счёт в матче был открыт уже на 50-й секунде российским нападающим «синерубашечников» Артемием Панариным. К концу этого же игрового отрезка хозяева упрочили преимущество благодаря голу Алекси Лафреньера. Отыграть одну шайбу гости сумели на экваторе встречи – отличился Ти Джей Оши.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте компании Sportsnet.

31-летний российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов провёл на льду 21 минуту 2 секунды и не отметился результативными действиями, заработав коэффициент полезности «-1». Его соотечественник и партнёр по команде Александр Овечкин пропустил вторую игру кряду из-за травмы нижней части тела.

Ворота «Рейнджерс» в этом матче защищал россиянин Игорь Шестёркин, отразивший 24 броска из 25. Его визави из «Кэпиталз» Чарли Линдгрен совершил 29 сейвов.