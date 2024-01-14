Панарин признан второй звездой встречи «Рейнджерс» — «Вашингтон»

32-летний российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан второй звездой встречи регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (2:1), в которой ему удалось отметиться заброшенной шайбой. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Лучшим игроком назван автор ещё одной заброшенной шайбы «Рейнджерс» — Алекси Лафренье. Замкнул тройку лучших голкипер «Вашингтона» Чарли Линдгрен, совершивший 29 сейвов.

На счету Панарина уже 59 (27+32) результативных действий в 42 матчах нынешнего регулярного чемпионата НХЛ. Всего в лиге за 632 игры он набрал 720 (243+477) очков при коэффициенте полезности «+136». Ранее в НХЛ Артемий выступал за «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс».

Напомним, в 2019 году Панарин заключил с «Рейнджерс» семилетний контракт на общую сумму в $ 81,5 млн ($ 11,6 млн за сезон), который истекает по окончании сезона-2025/2026.