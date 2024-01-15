Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Лафреньер: мы победили благодаря качественной игре в защите

Лафреньер: мы победили благодаря качественной игре в защите
Комментарии

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Алекси Лафреньер прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ над «Вашингтон Кэпиталз» (2:1), которая прервала четырёхматчевую серию поражений «копов».

«Мы знаем, что мы можем играть лучше, чем в нескольких матчах перед этой игрой. Сегодня мы сыграли качественнее. Мы были лучше в защите. Именно благодаря хорошей игре в защите мы быстро завладели лидерством, а потом уже подтянулось нападение», — приводит слова Лафреньера официальный сайт НХЛ.

Напомним, в этом матче 22-летний канадец отметился заброшенной шайбой, которая стала для него 11-й в сезоне.

«Рейнджерс» занимают третье место в таблице Восточной конференции, имея в своём активе 56 очков.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2024, воскресенье. 21:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Панарин (Трочек, Труба) – 00:50     2:0 Лафреньер (Шнайдер) – 19:10     2:1 Оши (Строум, Пасиоретти) – 31:03    
Материалы по теме
Панарин побил великий рекорд! А его гол-красавец помог «Рейнджерс» отомстить «Вашингтону»
Видео
Панарин побил великий рекорд! А его гол-красавец помог «Рейнджерс» отомстить «Вашингтону»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android