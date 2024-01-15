Лафреньер: мы победили благодаря качественной игре в защите

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Алекси Лафреньер прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ над «Вашингтон Кэпиталз» (2:1), которая прервала четырёхматчевую серию поражений «копов».

«Мы знаем, что мы можем играть лучше, чем в нескольких матчах перед этой игрой. Сегодня мы сыграли качественнее. Мы были лучше в защите. Именно благодаря хорошей игре в защите мы быстро завладели лидерством, а потом уже подтянулось нападение», — приводит слова Лафреньера официальный сайт НХЛ.

Напомним, в этом матче 22-летний канадец отметился заброшенной шайбой, которая стала для него 11-й в сезоне.

«Рейнджерс» занимают третье место в таблице Восточной конференции, имея в своём активе 56 очков.