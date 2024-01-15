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«У него элитный бросок». Лавиолетт — о снайперских показателях Панарина в последних матчах

«У него элитный бросок». Лавиолетт — о снайперских показателях Панарина в последних матчах
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Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт высказался о снайперской феерии российского нападающего «копов» Артемия Панарина, на счету которого 11 заброшенных шайб в 13 последних матчах, включая игру с «Вашингтон Кэпиталз» (2:1), прошедшую минувшим вечером.

«Это хорошо, что он забивает. Я считаю, что у него элитный бросок. Он снайпер. Некоторые игроки просто бросают, стараясь попасть в пространство между штангами, а есть другие, которые бросают и точно знают, куда шайба полетит. Он именно из таких парней, так что хорошо, что он «в огне», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

Всего в нынешнем сезоне на счету Панарина 27 заброшенных шайб в 42 играх. Он ещё никогда не забивал больше 32 голов за один сезон.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2024, воскресенье. 21:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Панарин (Трочек, Труба) – 00:50     2:0 Лафреньер (Шнайдер) – 19:10     2:1 Оши (Строум, Пасиоретти) – 31:03    
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