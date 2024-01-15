Главный тренер «Детройта» прокомментировал травму Патрика Кейна в матче с «Торонто»
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Главный тренер «Детройт Ред Уингз» Дерек Лалонд высказался о травме своего звёздного нападающего Патрика Кейна в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:2).
В этой игре 35-летний форвард покинул лёд после того, как в первом периоде въехал в борт. Вернуться на площадку Кейн так и не смог. Позднее представители «Ред Уингз» сообщили, что у игрока травма нижней части тела.
«Я не думаю, что там проблема с бедром, но, опять же, я пока не располагаю всей информацией об этом», — приводит слова Лалонда журналист Ник Коцоника в социальных сетях.
Напомним, 1 июня Кейн перенёс серьёзную операцию на бедре и восстанавливался после неё в течении шести месяцев. Форвард подписал контракт с «Детройтом» в конце ноября 2023 года.
НХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2024, понедельник. 03:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 4
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Хольмберг (Райлли) – 20:32 1:1 Ларкин (Перрон) – 35:39 2:1 Марнер (Бертуцци, Маккейб) – 38:18 2:2 Спронг (Дебринкэт) – 42:46 2:3 Копп (Расмуссен) – 58:20 2:4 Рэймонд (Шьяро, Ларкин) – 59:41
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