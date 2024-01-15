Главный тренер «Детройта» прокомментировал травму Патрика Кейна в матче с «Торонто»

Главный тренер «Детройт Ред Уингз» Дерек Лалонд высказался о травме своего звёздного нападающего Патрика Кейна в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:2).

В этой игре 35-летний форвард покинул лёд после того, как в первом периоде въехал в борт. Вернуться на площадку Кейн так и не смог. Позднее представители «Ред Уингз» сообщили, что у игрока травма нижней части тела.

«Я не думаю, что там проблема с бедром, но, опять же, я пока не располагаю всей информацией об этом», — приводит слова Лалонда журналист Ник Коцоника в социальных сетях.

Напомним, 1 июня Кейн перенёс серьёзную операцию на бедре и восстанавливался после неё в течении шести месяцев. Форвард подписал контракт с «Детройтом» в конце ноября 2023 года.