Уилсон рассказал, кто является душой вечеринок «Кэпиталз», выбрав между Оши и Овечкиным

Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» опубликовала в официальных соцсетях клуба забавное видео, на котором нападающий клуба Том Уилсон проходит проверку на полиграфе.

В одном из вопросов Уилсону предстояло ответить, кто из двух ключевых игроков «столичных» — Александр Овечкин или Ти Джей Оши — является главным заводилой на вечеринках команды.

«Я считаю, Ош всегда старается быть в центре внимания, в то время как Ови просто хорошо проводит время. Алекс просто чувствует себя комфортно, получая удовольствие от происходящего», — сказал Уилсон.

Также Том рассказал про празднование победы в Кубке Стэнли — 2018, когда все трое искупались в фонтане.

«У меня было место в первом ряду у фонтана. Мы с Ошем как бы придумали план и обсудили его с Ови, потому что он своего рода главарь. А потом он очень быстро прыгнул в фонтан, так что мы просто последовали за ним», — добавил Уилсон.