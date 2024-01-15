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Уилсон рассказал, кто является душой вечеринок «Кэпиталз», выбрав между Оши и Овечкиным

Уилсон рассказал, кто является душой вечеринок «Кэпиталз», выбрав между Оши и Овечкиным
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Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» опубликовала в официальных соцсетях клуба забавное видео, на котором нападающий клуба Том Уилсон проходит проверку на полиграфе.

В одном из вопросов Уилсону предстояло ответить, кто из двух ключевых игроков «столичных» — Александр Овечкин или Ти Джей Оши — является главным заводилой на вечеринках команды.

«Я считаю, Ош всегда старается быть в центре внимания, в то время как Ови просто хорошо проводит время. Алекс просто чувствует себя комфортно, получая удовольствие от происходящего», — сказал Уилсон.

Также Том рассказал про празднование победы в Кубке Стэнли — 2018, когда все трое искупались в фонтане.

«У меня было место в первом ряду у фонтана. Мы с Ошем как бы придумали план и обсудили его с Ови, потому что он своего рода главарь. А потом он очень быстро прыгнул в фонтан, так что мы просто последовали за ним», — добавил Уилсон.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2024, воскресенье. 21:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Панарин (Трочек, Труба) – 00:50     2:0 Лафреньер (Шнайдер) – 19:10     2:1 Оши (Строум, Пасиоретти) – 31:03    
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