«Это был его лучший матч в сезоне». Главный тренер «Торонто» — о Самсонове
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Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдон Киф высказался об игре российского голкипера команды Ильи Самсонова в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (2:4), в котором он сделал 20 сейвов.
«Я думаю, это был его лучший матч в сезоне с точки зрения того, как он следил за шайбой. Так что, я считаю это позитивным шагом для него», — приводит слова Кифа официальный сайт НХЛ.
Напомним, этот матч стал первым для Самсонова после прохождения драфта отказов и отправки в АХЛ, чему предшествовала серия неудачных матчей в исполнении российского голкипера.
Всего в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ на счету Самсонова 16 матчей, в которых он отражал в среднем 86,2% бросков при коэффициенте надёжности 3,88.
НХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2024, понедельник. 03:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 4
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Хольмберг (Райлли) – 20:32 1:1 Ларкин (Перрон) – 35:39 2:1 Марнер (Бертуцци, Маккейб) – 38:18 2:2 Спронг (Дебринкэт) – 42:46 2:3 Копп (Расмуссен) – 58:20 2:4 Рэймонд (Шьяро, Ларкин) – 59:41
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