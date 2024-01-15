Самсонов выдал 8-й худший результат в истории «Торонто» в первых 16 играх с начала сезона

В Торонто завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» уступил «Детройт Ред Уингз» (2:4).
Ворота «кленовых листьев» в этой встрече защищал российский голкипер Илья Самсонов, который сделал в ней 20 сейвов и пропустил три гола (четвёртую шайбу «Детройт» забросил в пустые ворота). Эта игра стала 16-й для россиянина в нынешнем сезоне.
Напомним, этот матч стал первым для Самсонова после прохождения драфта отказов и отправки в АХЛ, чему предшествовала серия неудачных матчей в исполнении российского голкипера.
Таким образом, Самсонов выдал восьмой худший результат в истории «Мэйпл Лифс» по проценту отражённых бросков в первых 16 матчах со старта сезона (86,3%). Антирекорд принадлежит Мишелю Лароку (85,0% в сезоне-1982/1983).
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