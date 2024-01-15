Ковальчук — о 2:6 с «Металлургом»: ни в какие ворота не лезет, будет серьёзный разговор

Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук оценил поражение в матче с «Металлургом» (2:6) и заявил, что лидеры красно-белых должны брать ответственность за результат и сделать правильные выводы. «Спартак» потерпел шестое поражение подряд и после 52 матчей занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

«Каждый из нас был лидером, и ребята, которые считают себя лидерами в команде, обязаны выходить на новый уровень в таких играх. Думаю, в первую очередь лидеры команды должны посмотреть в зеркало и сделать правильные выводы. Потому что в такие моменты как раз и проявляются лидерские качества.

Проиграть можно по-разному, как мы в последний раз это сделали — ни в какие ворота не лезет. Я уверен, что у нас будет серьёзный разговор», — цитирует Ковальчука ТАСС.

В текущем сезоне КХЛ 40-летний Ковальчук провёл семь матчей за «Спартак», в которых забросил три шайбы и отметился одной результативной передачей при коэффициенте полезности «-3».