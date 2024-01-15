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Коннор Бедард рассказал, что помогло ему улучшить свой бросок

Коннор Бедард рассказал, что помогло ему улучшить свой бросок
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Нападающий «Чикаго» Коннор Бедард рассказал, что помогло ему улучшить свой бросок. В 2017 году он сломал запястье и около трёх месяцев не мог пользоваться правой рукой. Бедард тренировался используя лишь левую руку для дриблинга и броска с бэкхенда, что, по его мнению, положительно повлияло на его бросок.

«По сути, я играл в хоккей каждый день и придерживался подобных тренировок. Я отрабатывал бросок с неудобной одной рукой, и это сделало её немного сильнее. Думаю, это немного помогло моему броску в дальнейшем», — цитирует Бедарда TSN.

Сейчас Бедард находится в списке травмированных из-за сломанной челюсти в матче с «Нью-Джерси». В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ на счету молодого нападающего 39 матчей, в которых он забросил 15 шайб и отдал 18 результативных передач, набрав в общей сложности 33 очка.

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