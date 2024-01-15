В Израиле заявили о желании провести хоккейные матчи с участием россиян и белорусов

Президент израильского хоккейного клуба «Бат-Ям» Евгений Гусин заявил, что находится в тесном контакте с хоккейными федерациями России и Беларуси и планирует организовать в Израиле турнир среди молодёжных команд этих сборных.

«Сейчас я заканчиваю строительство нового ледового стадиона, планируем, что оно завершится где-то через два месяца. Потом организуем соревнования, у меня близкие отношения с федерациями хоккея России и Беларуси. Обязательно организуем турнир или, может, матчи с участием наших молодых хоккеистов, а также россиян и белорусов», — цитирует Гусина ТАСС.

11 января Международная федерация хоккея отстранила сборную Израиля от международных соревнованиях под эгидой ИИХФ из-за опасений по поводу безопасности турниров. Позднее руководство НХЛ выступило с заявлением, в котором потребовало разрешить израильтянам участвовать в международных соревнованиях.