Спортивный арбитражный суд зарегистрировал апелляцию ХК ЦСКА на запрет трансферов

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию ЦСКА на решение Международной федерации хоккея о запрете на трансферы, сообщает ТАСС. Ранее ИИХФ отстранила голкипера ЦСКА Ивана Федотова от участия в официальных национальных и международных матчах до конца 2023 года и наложила запрет на международные трансферы ЦСКА сроком на один сезон. Федотов продолжил выступать за армейцев, несмотря на санкции.

Ранее, 11 января, Спортивный арбитражный суд зарегистрировал апелляцию Ивана Федотова на санкции ИИХФ. В пресс-службе суда сообщали, что разбирательство находится на ранней стадии, дата слушаний ещё не назначена.

В текущем сезоне Фонбет Континентальной хоккейной лиги ЦСКА после 49 матчей занимает седьмую строчку в таблице Западной конференции КХЛ.