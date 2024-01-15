Назаров о бане Израиля: Америка показала, как одной рукой тормошить, а второй причёсывать

Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал отстранение ИИХФ сборной Израиля от международных матчей и заявление НХЛ с просьбой отменить запрет.

«Уже понятно, кто и как из команд КХЛ провёл новогодние праздники. Кто усиленно гулял и переел салатов, а кто готовился к ответственным матчам. Конечно, важная тема – бан Израиля со стороны ИИХФ. Америка и её сателлиты в очередной раз показали, как они умеют одной рукой тормошить, а второй причёсывать. Сначала забанили Израиль по линии международной хоккейной федерации, а затем заступаются за него и выражают обеспокоенность по линии НХЛ. Выглядит это очень комично. Подобные фокусы мы видим далеко не в первый раз, и думаю, что не в последний. Такое ощущение, что даже на международной арене в очередной раз мы видим капиталистическое правило «ничего личного, это просто бизнес», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.