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Рейтинг тренеров КХЛ: Козырев вырвался в лидеры, Жамнов теряет управление в «Спартаке»

Рейтинг тренеров КХЛ: Козырев вырвался в лидеры, Жамнов теряет управление в «Спартаке»
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Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2023/2024 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в предыдущем выпуске рейтинга.

МестоТренерКлуб
1 (6)Андрей Разин«Металлург»
2 (13)Андрей Козырев«Северсталь»
3 (4)Алексей Кудашов«Динамо» М
4 (7)Михаил Кравец«Авангард»
5 (8)Виктор Козлов«Салават Юлаев»
6 (2)Игорь Никитин«Локомотив»
7 (14)Зинэтула Билялетдинов«Ак Барс»
8 (3)Роман РотенбергСКА
9 (17)Сергей ФёдоровЦСКА
10 (12)Олег Браташ«Лада»
11 (11)Николай Заварухин«Автомобилист»
12 (9)Алексей Заварухин«Трактор»
13 (1)Алексей Жамнов«Спартак»
14 (5)Игорь Ларионов«Торпедо»
15 (20)Дмитрий Квартальнов«Динамо» Мн
16 (10)Сергей Кривокрасов«Сибирь»
17 (15)Олег Леонтьев«Нефтехимик»
18 (18)Дмитрий Рябыкин«Витязь»
19 (19)Андрей Мартемьянов«Амур»
20 (21)Леонид Тамбиев«Адмирал»
21 (22)Олег Болякин«Барыс»
22 (16)Виктор Игнатьев«Куньлунь»
23 (23)Дмитрий КокоревХК «Сочи»
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